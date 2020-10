Iconize: “Soleil mi ha venduto!” (Di martedì 13 ottobre 2020) Iconize alias Marco Ferrero influencer molto popolare e amico di tantissimi vip, nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi attualmente inquilino nella casa del GFVIP, si difende dall’accuse rivoltegli pubblicamente da Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice, non nuova a questo tipo di scandali, ha rivelato nel salotto di Barbara D’Urso la verità sull’aggressione omofoba denunciata da Iconize proprio nel corso di una diretta di Pomeriggio 5. L’influencer ha mostrato i lividi delle botte subite e Barbara D’Urso si è immediatamente schierata dalla sua parte, fino a quando nei giorni scorsi l’ex amica del giovane ha rivelato che Iconize ha inventato tutto. La rabbia della conduttrice è stata immediata, ha infatti rivolto un rimprovero a Marco Ferrero dalla tv accusandolo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020)alias Marco Ferrero influencer molto popolare e amico di tantissimi vip, nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi attualmente inquilino nella casa del GFVIP, si difende dall’accuse rivoltegli pubblicamente da Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice, non nuova a questo tipo di scandali, ha rivelato nel salotto di Barbara D’Urso la verità sull’aggressione omofoba denunciata daproprio nel corso di una diretta di Pomeriggio 5. L’influencer ha mostrato i lividi delle botte subite e Barbara D’Urso si è immediatamente schierata dalla sua parte, fino a quando nei giorni scorsi l’ex amica del giovane ha rivelato cheha inventato tutto. La rabbia della conduttrice è stata immediata, ha infatti rivolto un rimprovero a Marco Ferrero dalla tv accusandolo ...

