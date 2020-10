Giro d’Italia 2020 | Mauro Vegni | “Cerchiamo di arrivare a Milano a tutti i costi”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Cerchiamo dii costi, e coni se e i ma del caso”. Dopo la positività di due ciclisti e l’abbandono di due team, il direttore deld’Italiaha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del via della decima tappa della corsa rosa: “Oggi e giovedì ricontrolleremo i corridori dei team che evidenziano problemi, andiamo al di là dei protocolli, più di questo è impossibile fare. E dove abbiamo sentore di qualche cosa chiediamo alle squadre di fare i controlli. La situazione di oggi è quella di ieri, il tampone è una fotografia ma non dà garanzie per il dopo: adesso abbiamo la certezza per ieri”.