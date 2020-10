Elisabetta Gregoraci, altro che Mr. Rain: spunta un nome clamoroso tra i pretendenti (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - Gli amori veri o presunti di Elisabetta Gregoraci continuano a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip e, soprattutto, fuori. La domanda che il mondo del gossip si pone incessantemente ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - Gli amori veri o presunti dicontinuano a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip e, soprattutto, fuori. La domanda che il mondo del gossip si pone incessantemente ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - sportli26181512 : Elisabetta Gregoraci, altro che Mr. Rain: spunta un nome clamoroso tra i pretendenti : La showgirl calabrese si sar… - frances50904346 : RT @FInsight13: Durante l’ottava puntata del #GFVip Elisabetta Gregoraci ha indossato un bellissimo abito di #elisabettafranchi S/S 2020 ??,… - itsmc17 : RT @jes_loveislove: Pierpaolo ma sei così ridicolo ma chi vuole avere un unghia di Elisabetta ma chi cazzo la conosce State calmi è Elisab… - elisaseverini02 : RT @Vany19787191: #GFVIP Pierpaolo 'Se Franceska avesse anche solo un'unghia di Elisabetta, sarebbe una grande donna' Minchia, come ti sei… -