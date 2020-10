Amazon Prime Day 2020: Xbox One S e bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order in offerta (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partite le offerte di Amazon Prime Day e oltre ad un nutrito elenco di videogiochi scontati, troviamo ovviamente anche le console. Sebbene Xbox Series X/S e PlayStation 5 arriveranno tra poco meno di un mese, per chi attualmente non ha intenzione di passare subito alla next-gen nella pagina di Amazon dedicata può comunque trovare offerte interessanti sulla console attuale.Ad esempio, Xbox One S da 1TB è in offerta a 229,98 euro, con un risparmio di praticamente 70 euro. Oltre a questo troviamo un bundle molto interessante: Amazon offre Xbox One S da 1TB con Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, 1 Mese EA Access + 1 Mese Live ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono partite le offerte diDay e oltre ad un nutrito elenco di videogiochi scontati, troviamo ovviamente anche le console. SebbeneSeries X/S e PlayStation 5 arriveranno tra poco meno di un mese, per chi attualmente non ha intenzione di passare subito alla next-gen nella pagina didedicata può comunque trovare offerte interessanti sulla console attuale.Ad esempio,One S da 1TB è ina 229,98 euro, con un risparmio di praticamente 70 euro. Oltre a questo troviamo unmolto interessante:offreOne S da 1TB conDeluxe Edition, 1 Mese EA Access + 1 Mese Live ...

