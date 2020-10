“Un vuoto immenso, terrorizzante…”. Luca Zingaretti distrutto dal dolore. L’attore non si dà pace (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luca Zingaretti è uno degli attori più amati in Italia, grazie soprattutto alla sua magistrale interpretazione del protagonista de ‘Il commissario Montalbano’. Qualche giorno fa però è stato costretto a fare i conti con una perdita pesantissima: lui e il fratello Nicola hanno infatti dovuto dire addio alla loro cara mamma Emma Di Capua, morta ad 86 anni in una clinica romana al termine di una bruttissima malattia. Oggi, lunedì 12 ottobre, l’attore ha rotto il silenzio sul social Instagram. Ha dato vita per l’esattezza a due commoventi messaggi, corredati da uno scatto in cui è in compagnia dell’adorato genitore. Nel suo primo post ha scritto: “Non conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va. In qualunque ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)è uno degli attori più amati in Italia, grazie soprattutto alla sua magistrale interpretazione del protagonista de ‘Il commissario Montalbano’. Qualche giorno fa però è stato costretto a fare i conti con una perdita pesantissima: lui e il fratello Nicola hanno infatti dovuto dire addio alla loro cara mamma Emma Di Capua, morta ad 86 anni in una clinica romana al termine di una bruttissima malattia. Oggi, lunedì 12 ottobre, l’attore ha rotto il silenzio sul social Instagram. Ha dato vita per l’esattezza a due commoventi messaggi, corredati da uno scatto in cui è in compagnia dell’adorato genitore. Nel suo primo post ha scritto: “Non conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va. In qualunque ...

Marcozanni86 : Se non fosse tragico ci sarebbe da ridere. Questi sono i 'quelli credibili', quelli che prima ci fanno lanciare nel… - capuanogio : Fonti della Regione #Campania fanno sapere che per il #Napoli è stato applicato il normale protocollo sottolineando… - PietroGrasso : #CarlaNespolo ha testimoniato con la sua vita i valori della Resistenza e della Costituzione. La sua scomparsa lasc… - eisel_a : Alcune persone mi dicono che ci vorrà del tempo xchè il vuoto, il dolore si attenui un po'...Altri dicono che non p… - nicolezangarii : se salgo sulla metro lascio un posto vuoto anche per te -

Ultime Notizie dalla rete : “Un vuoto Igiene: design e dati digitali pensati per affrontare gli agenti patogeni Fortune Italia