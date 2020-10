Sulla metropolitana di New York un artista ritrae i volti della pandemia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono diventati virali gli splendidi disegni di Devon Rodriguez,del Bronx chei passeggeri con la mascherina A Devon basta qualche minuto e in pochi tratti di matita riesce a realizzare degli schizzi sorprendentemente precisi che poi regala agli ignari sconosciuti. La loro reazione è quanto di più gratificante possa esserci per un giovanedi 24 anni che da diverso tempo si dedica a ritrarre l'umanitàGrande Mela.

maurilambert : LOCKDOWN PER COVID ...inviterei SALA o CONTE a salire sulla metropolitana di Milano nel normale orario d'ufficio:… - LiguriaOggi : Manutenzione sulla linea della metropolitana, mercoledì chiusura anticipata - Filli94 : RT @marcogregorett1: L’#obbligo dell’uso delle #mascherine ovunque e sempre mi ricorda la cinquantennale discussione sulla #metropolitana a… - fraberard : RT @RepubblicaTv: 'Scheletri', Zerocalcare: 'Il mistero del divorzio tra il mio personaggio e Arloc': Il coprotagonista di 'Scheletri' è Ar… - iltrenoromalido : #MetroB: La marcia dei romani verso il posto di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla metropolitana

Il Mattino

Una settimana tra incontri sulla sfida del Campidoglio ... I Municipio e segretario di Sinistra Italiana Roma area metropolitana. Tra gli altri Mattia Diletti, ricercatore in Scienza politica ...e monopattini potranno essere fatte dal 3 novembre in base all’ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata appositamente sul sito del ministero; quindi non conterà la data delle ...