Pubblicità Chloè 2020 | canzone | modella | video spot

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Scheda Pubblicità Chloè Rose Tangerine Messa in onda: ottobreTitolo: Chloé Rose Tangerine Eau de Toilette with Lucy Boynton: Lucy Boynton/musica: clicca quiChloè Rose Tangerine Pubblicità Chloèfirst appeared on Ascolti Tv Blog.