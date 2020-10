Palermo-Avellino, esordio al ‘Barbera’ da dimenticare: i rosanero non decollano, ora serve una reazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Palermo e Roberto Boscaglia incassano il secondo ko stagionale.I rosanero steccano la prima al "Renzo Barbera" contro un Avellino che fa il minimo indispensabile per portare a casa, meritatamente, il bottino pieno: al piccolo step in avanti del “Liberati” - nella gara contro la Ternana - ha infatti fatto seguito un’altra prestazione inconsistente, anonima e sconclusionata. Poche, pochissime, le occasioni confezionate dai padroni di casa impensierire gli uomini di Braglia, per due volte ci prova Lucca ma non centra mai lo specchio della porta.Palermo-Avellino, le avversarie corrono e i rosanero faticano: tanti ritardi sul mercato si paganoFreddi e precisi invece D'Angelo e Fella che con un gol ciascuno per tempo firmano il blitz irpino, punendo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ile Roberto Boscaglia incassano il secondo ko stagionale.Isteccano la prima al "Renzo Barbera" contro unche fa il minimo indispensabile per portare a casa, meritatamente, il bottino pieno: al piccolo step in avanti del “Liberati” - nella gara contro la Ternana - ha infatti fatto seguito un’altra prestazione inconsistente, anonima e sconclusionata. Poche, pochissime, le occasioni confezionate dai padroni di casa impensierire gli uomini di Braglia, per due volte ci prova Lucca ma non centra mai lo specchio della porta., le avversarie corrono e ifaticano: tanti ritardi sul mercato si paganoFreddi e precisi invece D'Angelo e Fella che con un gol ciascuno per tempo firmano il blitz irpino, punendo ...

