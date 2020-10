Nuovo Dpcm, obbligo mascherina quasi ovunque: raccomandata in casa tra non conviventi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella bozza del Nuovo Dpcm aggiornata a dopo l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione uno dei temi principali è quello dell’uso della mascherina, che dovrà essere indossata praticamente quasi ovunque. I dispositivi di protezione sono raccomandate anche in casa in presenza di non conviventi: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella bozza delaggiornata a dopo l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione uno dei temi principali è quello dell’uso della, che dovrà essere indossata praticamente. I dispositivi di protezione sono raccomandate anche inin presenza di non: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fattosull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchédi indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le ...

