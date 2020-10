Numeri alla mano | i messaggi contenuti nel voto degli italiani di L De Sio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (di Lorenzo De Sio, professore ordinario di Scienza PoliticaLuiss, e direttore del CISE) A quasi un mese dalle elezioni regionali e dal referendum costituzionale, incrociando per la prima volta l’analisi dei dati elettorali con i dettagliati sondaggi pre-elettorali elaborati da CISE-Winpoll, si ottengono indicazioni utili – e di una qualche originalità rispetto al racconto mediatico prevalente della vigilia – su queldel 20-21 settembre. Si scopre, per esempio, che il referendum per la riduzione del numero di parlamentari non ha dato luogo a un“polarizzato”. Detto altrimenti, il risultato finale (69,5% per il Sì, 30,4% per il No) non è dovuto a categorie di elettori schierate massicciamente per il No e altre massicciamente per il Sì, le une contro le altre ...