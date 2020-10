Non è la D’Urso | Angela di Mondello svela | «Ho rubato in un negozio e ho pagato L’ho fatto per mio figlio morto»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 ottobre 2020)Chianello - Live Non c’è soltanto la frase, ormai diventata virale, “Non ce n’è Coviddi” nel mondo diChianello. Nel corso dell’appuntamento di Live – Non è la D’Urso trasmesso ieri sera, la siciliana – diventata famosa per il suo singolare “buongiorno da” – ha infatti raccontato un particolare inedito e triste della sua vita,ndo ai telespettatori di essere stata condannata per furto. Un reato che avrebbe commesso in seguito ad un lutto familiare che ha sconvolto completamente la sua esistenza. Visibilmente provata,ha cominciato a raccontare la sua storia, parlando di Manuele, il suo primogenitoall’età di 21 anni: “Il bambino era in una ...