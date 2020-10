Lutto a casa Totti: è scomparso Enzo, il papà di Francesco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gravissimo Lutto a casa di Francesco Totti. E’ scomparso a 76 anni il papà Enzo, ricoverato allo “Spallanzani”, affetto da diverse patologie e recentemente positivo al Covid-19. Figura di primissimo piano nella carriera di Francesco, ma con un’invidiabile discrezione e senza invadere il campo. Alla famiglia Totti le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Fonte Foto: Instagram Totti L'articolo Lutto a casa Totti: è scomparso Enzo, il papà di Francesco proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gravissimodi. E’a 76 anni il papà, ricoverato allo “Spallanzani”, affetto da diverse patologie e recentemente positivo al Covid-19. Figura di primissimo piano nella carriera di, ma con un’invidiabile discrezione e senza invadere il campo. Alla famigliale più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Fonte Foto: InstagramL'articolo: è, il papà diproviene da Alfredo Pedullà.

