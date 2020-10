Luca chiede di morire, la Asl dice no (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'associazione Coscioni denuncia l’azienda sanitaria: “Non rispetta la sentenza della Consulta che prevede l'aiuto al suicidio in alcuni casi”. Manca ancora una legge Leggi su repubblica (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'associazione Coscioni denuncia l’azienda sanitaria: “Non rispetta la sentenza della Consulta che prevede l'aiuto al suicidio in alcuni casi”. Manca ancora una legge

Cronaca Fine vita, assolti Cappato e Welby per aver aiutato chi voleva morire di CATERINA PASOLINI L’associazione Luca Coscioni sta, infatti, seguendo due casi di persone con malattie irreversibili ...

L’Asl rifiuta il suicidio assistito. Chi decide sulla nostra sorte?

Un tetraplegico di 42 anni allettato da anni dopo un incidente stradale, senza che possa autonomamente bere, mangiare, muoversi o parlare, ha chiesto all’Asl di riferimento ... è rifiutata – e ...

