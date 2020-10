“L’Italia è il Paese con più tasse d’Europa” Ecco come il Fisco tartassa i cittadini

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 12 ottobre 2020)e ancora. Solo in Italia se ne pagano così tante, quasi il 50% di quello che si guadagna. Una pressione fiscale che non ha eguali in Europa. Il dato emerge dall’Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo curata dal Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti. Secondo lo studio, l’Italia è “ilpiùto dalin tutta Europa” e il peso della tassazione è più alto del 5,8% di quanto dichiarato, arrivando al 48,2%.sottolinea La Stampa, “l’analisi conferma anche che il peso della tassazione è sbilanciato verso il lavoro dipendente e le famiglie e che l’efficienza del sistema fiscale è bassissima, al ...