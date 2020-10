Le prime parole della Clemente candidata a sindaco: “Napoli scorre nel mio sangue” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Napoli scorre nel mio sangue. Io sono figlia di Napoli. Sono figlia di una città meravigliosa quanto difficile, ma soprattutto meravigliosa. Sono figlia della voglia di farcela, di resistere, di superare le difficoltà; con impegno, facendo ciascuno la propria parte. Non ho mai vissuto il mio ruolo di Assessore come una posizione di potere, se non considerando la parola “potere” come possibilità di fare, di poter cambiare le cose con il lavoro, con il dialogo e la partecipazione. Io posso e devo farlo. Nel mio futuro continuerà ad esserci la mia città. E ci saranno l’impegno, la dedizione e la competenza che in questi anni ho sviluppato e che mille volte ho messo in discussione, perché c’è sempre da imparare e da migliorarsi. Da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Napolinel mio sangue. Io sono figlia di Napoli. Sono figlia di una città meravigliosa quanto difficile, ma soprattutto meravigliosa. Sono figliavoglia di farcela, di resistere, di superare le difficoltà; con impegno, facendo ciascuno la propria parte. Non ho mai vissuto il mio ruolo di Assessore come una posizione di potere, se non considerando la parola “potere” come possibilità di fare, di poter cambiare le cose con il lavoro, con il dialogo e la partecipazione. Io posso e devo farlo. Nel mio futuro continuerà ad esserci la mia città. E ci saranno l’impegno, la dedizione e la competenza che in questi anni ho sviluppato e che mille volte ho messo in discussione, perché c’è sempre da imparare e da migliorarsi. Da ...

acmilan : 'I grew up watching #ACMilan win' The new Rossoneri defender's first words: @DalotDiogo ??? 'Sono cresciuto guard… - DiMarzio : La #Fiorentina accoglie #Callejon. Il VIDEO con le prime parole - romatv : È il giorno di @ChrisSmalling ?????? Le sue prime parole, la sua giornata e quanto ci è mancato nel #RomaNowNext ?? - juvecrazia : Ho letto le prime tre parole dopo i due punti e mi stavo strozzando - VctorManzano5 : RT @scastaldi9: @albertopetro2 @migliaccio31 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… -

Ultime Notizie dalla rete : prime parole “Pregate per me”: le prime parole di monsignor Cevolotto ai seminaristi Libertà VIRGINIA RAGGI E LUIGI DI MAIO SUL TETTO DELLA FARNESINA

«Per spendere bene i fondi del Recovery dobbiamo puntare su candidati sindaci in sintonia con il governo - sono le parole esatte di Di Maio - Questo richiederà un tavolo di governo il prima possibile, ...

Come diventare illustratore digitale: forma il tuo talento

Per infrangere le regole (o per andare oltre le regole) è prima necessario conoscerle ... Devono catturare l’attenzione e raccontare una trama senza l’ausilio delle parole. Gli illustratori per ...

«Per spendere bene i fondi del Recovery dobbiamo puntare su candidati sindaci in sintonia con il governo - sono le parole esatte di Di Maio - Questo richiederà un tavolo di governo il prima possibile, ...Per infrangere le regole (o per andare oltre le regole) è prima necessario conoscerle ... Devono catturare l’attenzione e raccontare una trama senza l’ausilio delle parole. Gli illustratori per ...