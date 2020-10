Il gruppo “Arcipelago delle Sardine” cambia nome | “Ci allarghiamo a chi non si riconosce nelle Sardine”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) IlFacebook Arcipelago della Sardine“L’ArcipelagoSardine da oggi diventa L’Arcipelago”, è quanto scritto in un comunicato dallo staff delFacebook lanciato pochi giorni dopo la fondazione del movimentoSardine il 14 novembre 2020. Nato per pubblicizzare gli eventi organizzati dal movimento che ha riempito le piazze di tutta Italia durante lo scorso inverno, ilprivato conta ad oggi 209mila iscritti e circa 3 milioni di interazioni al mese. “La più grande community fb della sinistra in Italia, avvia un percorso di comunicazione politica volta a creare aggregazione e allargamento alle diverse anime del Centro Sinistra del Paese. Riteniamo, come il nostro...