Eugenia di York a Selena Gomez: «Sei grande per aver mostrato la tua cicatrice!» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Eugenia principessa coraggiosa sfoglia la gallery Selena Gomez, 28 anni, si è guadagnata tutta l’ammirazione di Eugenia di York, 30 anni. La principessa in attesa del suo primo figlio, si è precipitata su Instagram per mostrare tutta la sua ammirazione per la star, che in una recente immagine in costume da bagno ha rivelato con orgoglio la sua cicatrice. «Sei super cool» ha commentato la principessa, attivamente impegnata in una campagna sociale per combattere pregiudizi e tabù. «Mostriamoci ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)principessa coraggiosa sfoglia la gallery, 28 anni, si è guadagnata tutta l’ammirazione didi, 30 anni. La principessa in attesa del suo primo figlio, si è precipitata su Instagram per mostrare tutta la sua ammirazione per la star, che in una recente immagine in costume da bagno ha rivelato con orgoglio la sua cicatrice. «Sei super cool» ha commentato la principessa, attivamente impegnata in una campagna sociale per combattere pregiudizi e tabù. «Mostriamoci ...

