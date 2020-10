Di tutto aveva bisogno Taranto, tranne che di un ampliamento della base Nato (Di lunedì 12 ottobre 2020) In questi anni abbiamo ascoltato i cittadini di Taranto, il loro grido di dolore per l’emergenza sanitaria e ambientale. Durante tutta la nostra lunga esperienza mai un solo cittadino ci ha chiesto che si ampliasse la base Nato. Non era una necessità avvertita da nessuno. Eppure a questa cosa non necessaria il governo ha deciso di destinare 200 milioni. È un l’ampliamento che renderà Taranto una città chiave delle SNF (Standing Naval Forces) che costituiscono il nucleo marittimo della Very … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) In questi anni abbiamo ascoltato i cittadini di, il loro grido di dolore per l’emergenza sanitaria e ambientale. Durante tutta la nostra lunga esperienza mai un solo cittadino ci ha chiesto che si ampliasse la. Non era una necessità avvertita da nessuno. Eppure a questa cosa non necessaria il governo ha deciso di destinare 200 milioni. È un l’che renderàuna città chiave delle SNF (Standing Naval Forces) che costituiscono il nucleo marittimoVery … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : I 'FURBETTI' DEL BONUS All’indomani dello scandalo, Matteo Salvini aveva sfoggiato tutto il suo rigore. Ma i parlam… - ZZiliani : Contro una Lazio che già nel primo tempo aveva finito i cambi e senza più un difensore titolare, in vantaggio 1-0 c… - borghi_claudio : @CuginoPaolo @MicheLoi1 MA SVEGLIA!!! Uno accetta di tutto se non ha alternative. All'epoca il M5S l'alternativa ce… - __valfoy : ora flashback di guerra quando all'uni, una che era fan di colin mi disse 'non capisco tutto l'hype per mamma mia!… - Fabyo_68 : Ma pensa te Briatore con tutto il ben di Dio che aveva tra le mani ... dove e' andato a infognarsi con la Diva de s… -

Ultime Notizie dalla rete : tutto aveva Forno crematorio a San Biagio, abitanti preoccupati dal silenzio di Tursi: “Bucci ci convochi” Genova24.it Francisco Ferrer, l'uomo che sognava una scuola veramente laica e libertaria

Il 13 ottobre 1909 viene fucilato a Barcellona, nella fortezza di Montjuïc, il pedagogista anarchico Francisco Ferrer y Guardia, arrestato perché ritenuto fomentatore della Semana ...

Spezia, Marchizza positivo al Covid

Il difensore aquilotto è in ritiro con la nazionale Under 21 e non ha avuto contatti recenti col gruppo spezzino ...

Il 13 ottobre 1909 viene fucilato a Barcellona, nella fortezza di Montjuïc, il pedagogista anarchico Francisco Ferrer y Guardia, arrestato perché ritenuto fomentatore della Semana ...Il difensore aquilotto è in ritiro con la nazionale Under 21 e non ha avuto contatti recenti col gruppo spezzino ...