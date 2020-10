Da Lady Gaga a Zendaya, l’autunno 2020 profuma di… star (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mai come quest’anno l’autunno porta con se un profumo deciso e intenso: quello delle star. Sono tante e super famose quelle scelte dalle maison come testimonial delle loro fraganze.Valentino, ad esempio, per il suo Voce Viva ha trovato ideale il volto di Lady Gaga. Chi meglio di lei avrebbe saputo raccontare un eau de parfum così audace e iperfemminile? Dal canto suo, invece, Kim Kardashian non poteva sperare in una testimonial migliore di se stessa per Diamond II, l’ultimo nato del suo brand KKW Fagrances. Con le sorelle Khloe e Kourtney ha pensato tre fragranze ispirate alle loro personalità forti e seducenti. Anche la presentazione è d’impatto: le boccette ricordano il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro. Pure Versace ha puntato su due donne dallo spirito forte e audace per lanciare i sui ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mai come quest’anno l’autunno porta con se un profumo deciso e intenso: quello delle. Sono tante e super famose quelle scelte dalle maison come testimonial delle loro fraganze.Valentino, ad esempio, per il suo Voce Viva ha trovato ideale il volto di. Chi meglio di lei avrebbe saputo raccontare un eau de parfum così audace e iperfemminile? Dal canto suo, invece, Kim Kardashian non poteva sperare in una testimonial migliore di se stessa per Diamond II, l’ultimo nato del suo brand KKW Fagrances. Con le sorelle Khloe e Kourtney ha pensato tre fragranze ispirate alle loro personalità forti e seducenti. Anche la presentazione è d’impatto: le boccette ricordano il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro. Pure Versace ha puntato su due donne dallo spirito forte e audace per lanciare i sui ...

Lady Gaga è pronta: sarà avida, gelosa e criminale

Tutto quel che ruota attorno al nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci resta avvolto nel mistero, anche se poi il vero enigma è ...

