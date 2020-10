Che cos’è il Bar Method per tonificare e rassodare il corpo

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nato negli Stati Uniti ma ormai diffuso in tutto il mondo, il Barè un allenamento molto proficuo per chi desiderail, allenando tutti i gruppi muscolari. Si tratta di un workout completo, utilissimo per tornare in forma e mantenere il proprio peso ideale. Il Barha avuto origine verso la fine del ‘900 grazie a Burr Leonard, newyorkese particolarmente amante della danza classica e jazz. Da sempre appassionata agli allenamenti alla sbarra, che aveva conosciuto studiando il metodo Lotte Berk, ha ben presto deciso di dare vita ad una propria serie di esercizi con l’obiettivo di aiutare tantissime donne di tutte le età ad avere unsnello e tonico. Per riuscirci, Burr Leonard ha collaborato con alcuni prestigiosi fisioterapisti affinché ...