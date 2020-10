Mara Venier è la nuova conduttrice dello Zecchino d’Oro: è ufficiale (Di domenica 11 ottobre 2020) Mara Venier condurrà lo Zecchino d’Oro. Dopo i gossip dell’ultimo periodo la conferma è arrivata dalla diretta interessata nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Zia Mara raccoglierà il testimone di Antonella Clerici, che ha condotto la kermesse canora nel 2019. Inizialmente la Rai aveva deciso di affidare la trasmissione a Lorella Cuccarini dopo la … L'articolo Mara Venier è la nuova conduttrice dello Zecchino d’Oro: è ufficiale proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 ottobre 2020)condurrà lod’Oro. Dopo i gossip dell’ultimo periodo la conferma è arrivata dalla diretta interessata nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ziaraccoglierà il testimone di Antonella Clerici, che ha condotto la kermesse canora nel 2019. Inizialmente la Rai aveva deciso di affidare la trasmissione a Lorella Cuccarini dopo la … L'articoloè lad’Oro: èproviene da Gossip e Tv.

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - survivalteo : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Per essere stata ospite di Mara Venier a #DomenicaIn - _dicolamia_ : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Per essere stata ospite di Mara Venier a #DomenicaIn - steffy_rosas : RT @iamiikaz: E comunque sogno una intervista di Can fatta da Mara Venier. Si vola nell'iperspazio. ?? - survivalteo : DUE ORE DI INTERVISTA A MARIA DE FILIPPI, DI DOMENICA, SU RAIUNO, CON MARA VENIER. È STATO BELLISSIMO ?? #DomenicaIn -