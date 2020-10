L'Anpi senza vergogna "Cossetto? È presunta martire delle foibe..." (Di domenica 11 ottobre 2020) Elena Barlozzari La polemica nata ad Assisi per l'intitolazione di un giardino alla giovane studentessa istriana infoibata dai partigiani jugoslavi. L'Anpi insorge con parole choc: "La decisione di intitolare un giardino pubblico a una presunta martire delle foibe È deplorevole" Intitolare un giardino alla memoria di Norma Cossetto? Settantasette anni dopo il suo martirio È ancora un attacco alla democrazia. Non importa se la giovane studentessa istriana sia stata insignita della medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Non conta neppure che il nostro legislatore abbia riconosciuto “la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Elena Barlozzari La polemica nata ad Assisi per l'intitolazione di un giardino alla giovane studentessa istriana infoibata dai partigiani jugoslavi. L'insorge con parole choc: "La decisione di intitolare un giardino pubblico a una; deplorevole" Intitolare un giardino alla memoria di Norma? Settantasette anni dopo il suo martirio; ancora un attacco alla democrazia. Non importa se la giovane studentessa istriana sia stata insignita della medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Non conta neppure che il nostro legislatore abbia riconosciuto “la tragedia degli italiani e di tutte le vittime...

