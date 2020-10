Juventus Napoli, conferma dal CTS: “L’Asl può impedire una trasferta” (Di domenica 11 ottobre 2020) Juventus Napoli – Continua a crescere l’onda di polemiche che Juventus Napoli si porta dietro ormai da diversi giorni! La mancata partenza del Napoli alla volta di Torino ha diviso l’Italia del calcio, ma non solo, in due. C’è da ragione agli azzurri e chi invece sta con la squadra di Agnelli, che ha semplicemente rispettato il protocollo. Il Giudice Sportivo non ha ancora emesso il verdetto sull’esito del match: il Napoli non ha viaggiato per Torino, poiché bloccato dall’ASL Napoli 2 Nord. Una scelta che Lega Calcio e Juventus non hanno preso benissimo. Juventus Napoli, il CTS conferma tutto Uno dei membri del Comitato Tecnico ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 ottobre 2020)– Continua a crescere l’onda di polemiche chesi porta dietro ormai da diversi giorni! La mancata partenza delalla volta di Torino ha diviso l’Italia del calcio, ma non solo, in due. C’è da ragione agli azzurri e chi invece sta con la squadra di Agnelli, che ha semplicemente rispettato il protocollo. Il Giudice Sportivo non ha ancora emesso il verdetto sull’esito del match: ilnon ha viaggiato per Torino, poiché bloccato dall’ASL2 Nord. Una scelta che Lega Calcio enon hanno preso benissimo., il CTStutto Uno dei membri del Comitato Tecnico ...

