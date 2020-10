Grande Fratello Vip, bacio saffico: atmosfera bollente [FOTO] (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ sempre più bollente l’atmosfera al Grande Fratello Vip. Le concorrenti si confermano sempre più sexy e sul web è salito alla ribalta un bacio saffico tra due concorrenti. Le protagoniste sono state ancora loro: Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due hanno legato moltissimo, l’amicizia continuerà anche fuori dalle casa ma nel frattempo si sta trasformando i qualcosa di più. Si stanno lasciando andare, anche dal punto di vista fisico. I vip hanno organizzato un sabato sera in giardino, Dayane e Adua hanno trascorsa la serata appiccicate. Coccole, baci e carezze, fino ad arrivare ad un bacio sulle labbra che in poco tempo ha fatto il giro del web. Grande Fratello Vip, Adua Del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ sempre piùl’alVip. Le concorrenti si confermano sempre più sexy e sul web è salito alla ribalta untra due concorrenti. Le protagoniste sono state ancora loro: Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due hanno legato moltissimo, l’amicizia continuerà anche fuori dalle casa ma nel frattempo si sta trasformando i qualcosa di più. Si stanno lasciando andare, anche dal punto di vista fisico. I vip hanno organizzato un sabato sera in giardino, Dayane e Adua hanno trascorsa la serata appiccicate. Coccole, baci e carezze, fino ad arrivare ad unsulle labbra che in poco tempo ha fatto il giro del web.Vip, Adua Del ...

