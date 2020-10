Autunno lavoretti per bambini | tantissime immagini da scaricare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 ottobre 2020) Volete fare divertire i vostricon qualche lavoretto simpatico? Ecco, di seguito qualche immagine da, stampare e colorare, per potervi divertire con i più piccoli. 1.Corona da appendere alla porta Dopo aver scaricato e stampato l’immagine di questa corona autunnale, chiedete ai vostridi colorarla con dei pennarelli o con dei pastelli. La potrete appendere alla vostra porta di casa e dare così il benvenuto all’. 2.Un albero spoglio Chiedete ai vostridi raccogliere delle foglie secche in giardino e con la colla stick, fategliele incollare sui rami di questo albero spoglio. Si divertiranno tantissimo. In alternativa, potete stampare delledi alcune foglie, colorarle e incollarle sopra ...