I guanti alla fine servono o no per difendersi dal coronavirus? (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - L'obbligo di usare guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, "aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più volte al giorno, perché non basta una volta sola". È la proposta che la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha lanciato come ulteriore stretta delle misure anti Covid, ripensando, in particolare, a quelle che riguardano i trasporti. Ma i guanti aiutano davvero a prevenire le infezioni? Solo a determinate condizioni, ha spiegato chiaramente lo scorso marzo l'Istituto superiore di sanità. E sì, perché i guanti, così come le mascherine, se non utilizzati in modo adeguato, possono addirittura diventare un veicolo di contagio. Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità Per l'Iss, i guanti, ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - L'obbligo di usaremonouso a bordo dei mezzi pubblici, "aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più volte al giorno, perché non basta una volta sola". È la proposta che la sottosegretariasalute Sandra Zampa ha lanciato come ulteriore stretta delle misure anti Covid, ripensando, in particolare, a quelle che riguardano i trasporti. Ma iaiutano davvero a prevenire le infezioni? Solo a determinate condizioni, ha spiegato chiaramente lo scorso marzo l'Istituto superiore di sanità. E sì, perché i, così come le mascherine, se non utilizzati in modo adeguato, possono addirittura diventare un veicolo di contagio. Le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità Per l'Iss, i, ...

LaStampa : Sottosegretaria alla Salute: necessaria una stretta, ora un tavolo con i governatori. - Francysystorti : @lameduck1960 @ilgiornale Domani sera provvedo. Metto gel, guanti e calzari davanti alla porta d’ingresso, poi plex… - winterstaev : @valfurla mia madre lavora in un sindacato, usa due mascherine, guanti, visiera e plexiglas davanti alla scrivania… - DistrettoAmalfi : RT @JunkerApp: Tanto è stato fatto per scoraggiare l'uso di oggetti in plastica monouso, per incoraggiare consumi più sostenibili e #ricicl… - JunkerApp : Tanto è stato fatto per scoraggiare l'uso di oggetti in plastica monouso, per incoraggiare consumi più sostenibili… -