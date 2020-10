Grande Fratello VIP 5 nominati ottava puntata: tre donne al voto (Di sabato 10 ottobre 2020) Si dice che questa edizione del Grande Fratello VIP durerà fino a febbraio con i concorrenti chiusi in casa anche durante le feste di Natale. Non è mai successo prima, dobbiamo crederci? I concorrenti ci sembrano già aver dato tutto quello che potevano dare in questo primo mese e pensare di vederli ancora altri tre mesi e mezzo, chiusi in gabbia, è davvero assurdo…Ma vi terremo aggiornati in questo senso. Tornando inbeve all’ottava puntata del GF VIP 5 ( ricordiamo che i concorrenti hanno firmato per 24 puntate) la serata come sempre si è conclusa con le nomination che porteranno all’esclusione nella puntata di lunedì. Prima di iniziare con le votazioni però Signorini ha ricordato che anche questa settimana ci sono gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020) Si dice che questa edizione delVIP durerà fino a febbraio con i concorrenti chiusi in casa anche durante le feste di Natale. Non è mai successo prima, dobbiamo crederci? I concorrenti ci sembrano già aver dato tutto quello che potevano dare in questo primo mese e pensare di vederli ancora altri tre mesi e mezzo, chiusi in gabbia, è davvero assurdo…Ma vi terremo aggiornati in questo senso. Tornando inbeve all’del GF VIP 5 ( ricordiamo che i concorrenti hanno firmato per 24 puntate) la serata come sempre si è conclusa con leon che porteranno all’esclusione nelladi lunedì. Prima di iniziare con le votazioni però Signorini ha ricordato che anche questa settimana ci sono gli ...

