GP Francia FP3 MotoGP | svetta Quartararo | Mir in Q1

(Di sabato 10 ottobre 2020) Rispunta il sole su Le Mans per le FP3 del GP didella, me temperature sono piuttosto basse. Nel freddo la spunta Fabio, che conclude la due giorni di prove con il miglior tempo del weekend, e l’accesso diretto alla seconda qualifica. “El Diablo” è stato conservativo nella giornata di ieri, per poi attaccare quando era necessario. Il nizzardo ferma il cronometro in 1’32.319, staccando di più di un decimo Miguel Oliveira ed il compagno di squadra Franco Morbidelli. A rendere ancora più dolci le cose persono le difficoltà di Joan Mir, suo primo rivale per il campionato. Lo spagnolo di casa Suzuki dovrà passare per la Q1, in quanto autore del 12esimo tempo. Il maiorchino incappa in una scivolata proprio nell’ultimo ...