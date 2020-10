Di Maio “In Europa oltre 100 mila casi giornalieri,subito Recovery Fund” (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In Europa ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aggiunge: “Ci sono Paesi come Spagna e Francia che hanno avuto un'impennata dei dati. Anche in Italia negli ultimi giorni stiamo registrando un aumento consistente dei contagi, ma al momento stiamo contenendo il virus. Per farlo i cittadini devono continuare a collaborare e a rispettare tutte le norme anti covid. Perchè se le terapie intensive dovessero andare nuovamente sotto stress si creerebbe un grosso problema per il Paese, soprattutto al sud. E non possiamo permettercelo. Quindi attenzione massima. Ovviamente per superare questa fase serve l'aiuto di tutti, in primis ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Inieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi:100in un solo giorno”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Diche aggiunge: “Ci sono Paesi come Spagna e Francia che hanno avuto un'impennata dei dati. Anche in Italia negli ultimi giorni stiamo registrando un aumento consistente dei contagi, ma al momento stiamo contenendo il virus. Per farlo i cittadini devono continuare a collaborare e a rispettare tutte le norme anti covid. Perchè se le terapie intensive dovessero andare nuovamente sotto stress si creerebbe un grosso problema per il Paese, soprattutto al sud. E non possiamo permettercelo. Quindi attenzione massima. Ovviamente per superare questa fase serve l'aiuto di tutti, in primis ...

