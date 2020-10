Deschamps | «Ronaldo idolo di Mbappè ma non paragoniamoli»

(Di sabato 10 ottobre 2020) Didierparla alla vigilia di Francia-Portogallo: ecco le parole del selezionatore su Cristianoe Mbappè Domani Francia e Portogallo si sfideranno in Nations League. Didier, in conferenza stampa ha parlato delle strelle:e Mbappè. «era l’di Mbappé, come credo di altri giocatori. Paragonarli è davvero complesso:domina la scena del calcio da molti anni. Hanno età diverse, vedremo cosa avrà fatto Mbappé nello stesso arco di tempo. Sono giocatori che possono risolverti da soli una partita». Leggi su Calcionews24.com

