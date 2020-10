Coronavirus, contagi vicini al record: riunione d’emergenza col CTS (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo tremendo aumento dei nuovi casi in Italia per l’emergenza Coronavirus. Nel giro di pochissimi giorni, i numeri hanno subito un’impennata decisa ed è nell’aria una stretta decisa alle misure per contenere la pandemia. Prima del nuovo DPCM, è prevista una riunione d’emergenza con il Comitato Tecnico Scientifico. Coronavirus, il bollettino del 10 ottobre A fine luglio l’Italia contava poche centinaia di casi al giorno. Solo da ieri, invece, si sono registrati 5.724 nuovi casi di Covid-19. Un numero che si avvicina pericolosamente ai poco oltre 6.500 del picco di marzo. Una crescita esponenziale, quella degli ultimi giorni, che conta anche +250 ricoveri in ospedale (solo 3 invece in terapia intensiva). Aumenta anche il numero dei morti: +29, a fronte di 976 guariti in 24h. I tamponi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo tremendo aumento dei nuovi casi in Italia per l’emergenza. Nel giro di pochissimi giorni, i numeri hanno subito un’impennata decisa ed è nell’aria una stretta decisa alle misure per contenere la pandemia. Prima del nuovo DPCM, è prevista unad’emergenza con il Comitato Tecnico Scientifico., il bollettino del 10 ottobre A fine luglio l’Italia contava poche centinaia di casi al giorno. Solo da ieri, invece, si sono registrati 5.724 nuovi casi di Covid-19. Un numero che si avvicina pericolosamente ai poco oltre 6.500 del picco di marzo. Una crescita esponenziale, quella degli ultimi giorni, che conta anche +250 ricoveri in ospedale (solo 3 invece in terapia intensiva). Aumenta anche il numero dei morti: +29, a fronte di 976 guariti in 24h. I tamponi ...

