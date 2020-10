Carlo e Cecilia di Uomini e Donne si sono lasciati: “Ho fatto finta che andasse tutto bene” (FOTO) (Di sabato 10 ottobre 2020) In queste ore Carlo e Cecilia, ex di Uomini e Donne, hanno annunciato la loro separazione. La coppia ha deciso, di comune accordo, di interrompere la conoscenza dopo 5 mesi. Entrambi hanno divulgato l’informazione attraverso i loro social, in modo tranquillo e diplomatico. Stando a quanto emerso, dunque, sembra che tra i due non sia scattato l’amore. In particolar modo, pare che sia stato Pietropoli a rendersi conto di non riuscire a dare alla ragazza tutto ciò di cui lei aveva bisogno. Vediamo quali sono le loro reciproche dichiarazioni. Le parole di Cecilia di Uomini e Donne Carlo e Cecilia hanno spiegato attraverso delle Instagram Stories di essersi lasciati dopo 5 ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 ottobre 2020) In queste ore, ex di, hanno annunciato la loro separazione. La coppia ha deciso, di comune accordo, di interrompere la conoscenza dopo 5 mesi. Entrambi hanno divulgato l’informazione attraverso i loro social, in modo tranquillo e diplomatico. Stando a quanto emerso, dunque, sembra che tra i due non sia scattato l’amore. In particolar modo, pare che sia stato Pietropoli a rendersi conto di non riuscire a dare alla ragazzaciò di cui lei aveva bisogno. Vediamo qualile loro reciproche dichiarazioni. Le parole didihanno spiegato attraverso delle Instagram Stories di essersidopo 5 ...

cecilia_fava : Chiunque veda Matera non può non restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza. Carlo Lev… - totallyaniston : mi dispiace per cecilia e carlo. li vedevo molto felici insieme ma a quanto pare non era poi del tutto cosí. auguro… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: No vabè no vabè no vabè #UominieDonne - 1970Adrien : Lo sai che, non me ne può fregare un strac@@o di niente ‘Uomini e Donne’, Cecilia Zagarrigo annuncia la fine della… - Manuel_Real_Off : No vabè no vabè no vabè #UominieDonne -