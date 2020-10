Traffico Roma del 09-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Ho riattivato il servizio della linea metro B prima interrotto tra Laurentina Garbatella nelle due direzioni per un guasto tecnico in città problemi per incidente su via Casilina all’incrocio con via graniti incidente Concorde anche sulla Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole anche in centro o rallentamenti per incidente in via del Boschetto all’incrocio con Vicolo dei Serpenti rallentamenti sul grande raccordo anulare pertrasud e Ardeatina in carreggiata interna rallentato ilanche sul percorso Urbano dell’a24 da Portonaccio verso la tangenziale in tangenziale poi rallentamenti tra Monti Tiburtini e Salaria verso lo stadio È su viale Castrense in direzione di San ...