The Haunting of Bly Manor, recensione: (poco) terrore e (molto) sentimento (Di venerdì 9 ottobre 2020) La recensione di The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica Netflix creata da Mike Flanagan. Se state leggendo questa recensione di The Haunting of Bly Manor, ci sono ottime possibilità che, esattamente come noi, abbiate amato la precedente serie di Netflix, The Haunting of Hill House, ispirata all'omonimo romanzo di Shirley Jackson. A distanza di due anni esatti dalla sua uscita, continuiamo a pensare che il lavoro compiuto da Mike Flanagan su quella prima straordinaria stagione sia qualcosa di eccezionale e probabilmente irripetibile: non solo una delle migliori produzioni originali di Netflix, ma probabilmente anche il miglior horror "seriale" mai realizzato. Cominciamo subito con il sottolineare l'ovvio: The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ladi Theof Bly, la seconda stagione della serie antologica Netflix creata da Mike Flanagan. Se state leggendo questadi Theof Bly, ci sono ottime possibilità che, esattamente come noi, abbiate amato la precedente serie di Netflix, Theof Hill House, ispirata all'omonimo romanzo di Shirley Jackson. A distanza di due anni esatti dalla sua uscita, continuiamo a pensare che il lavoro compiuto da Mike Flanagan su quella prima straordinaria stagione sia qualcosa di eccezionale e probabilmente irripetibile: non solo una delle migliori produzioni originali di Netflix, ma probabilmente anche il miglior horror "seriale" mai realizzato. Cominciamo subito con il sottolineare l'ovvio: The ...

