Nobel per la Pace 2020 al World Food Programme: è l'agenzia Onu contro la fame nel mondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme (Wfp). Il Norwegian Nobel Commitee ha deciso di assegnare il Nobel all'agenzia Onu con sede a Roma per essere "una forza efficace nella lotta alla fame", sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell'epidemia di Covid. L'articolo Nobel per la Pace 2020 al World Food Programme: è l'agenzia Onu contro la fame nel mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

