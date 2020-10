Inter, Eriksen avvisa Conte: “Non voglio passare tutto l’autunno in panchina” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Eriksen attacca l’Inter – Non è stata una sessione di mercato semplice per Christian Eriksen. Il centrocampista ex Tottenham ha deciso di rimanere in nerazzurro nonostante le tante richieste arrivategli, anche dall’Italia, ma per lui lo spazio tra i titolari è veramente esiguo. Conte non lo vede nel suo 3-4-1-2 e per il danese si prospettano mesi difficili. Con la maglia della nazionale le cose vanno bene per il trequartista, in gol nell’amichevole di mercoledì contro le Far Oer, ma in campionato – nonostante la prima gara da titolare – nelle ultime due partite ha collezionato solamente 9 minuti. Una situazione che Eriksen spera possa cambiare al più presto, come lo stesso calciatore ha spiegato ai microfoni del settimanale danese ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020)attacca l’– Non è stata una sessione di mercato semplice per Christian. Il centrocampista ex Tottenham ha deciso di rimanere in nerazzurro nonostante le tante richieste arrivategli, anche dall’Italia, ma per lui lo spazio tra i titolari è veramente esiguo.non lo vede nel suo 3-4-1-2 e per il danese si prospettano mesi difficili. Con la maglia della nazionale le cose vanno bene per il trequartista, in gol nell’amichevole di mercoledì contro le Far Oer, ma in campionato – nonostante la prima gara da titolare – nelle ultime due partite ha collezionato solamente 9 minuti. Una situazione chespera possa cambiare al più presto, come lo stesso calciatore ha spiegato ai microfoni del settimanale danese ...

