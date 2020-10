Il Nobel per la pace al Food programme dell’Onu: “Impegno contro la fame, tanto più importante con pandemia” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite: l’annuncio è giunto oggi da Oslo, la capitale norvegese che ospita la cerimonia, trasmessa in diretta streaming. La motivazione della scelta è l’impegno del Programma, in inglese World Food Programme, nel contrasto della fame nel mondo. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite: l’annuncio è giunto oggi da Oslo, la capitale norvegese che ospita la cerimonia, trasmessa in diretta streaming. La motivazione della scelta è l’impegno del Programma, in inglese World Food Programme, nel contrasto della fame nel mondo.

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Agenzia_Ansa : Nobel per la Chimica alle due donne del taglia-incolla del Dna #ANSA - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - ATuretta : RT @rostokkio: Premio #Nobel per la Pace al Programma di assistenza alimentare. L'ha sponsorizzato Salvini. #NobelPeacePrize - _Anonimah_92 : RT @perchetendenza: #NobelPeacePrize: Perché il Premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme, agenzia delle Nazi… -