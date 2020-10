Finita la storia tra Cecilia Zagarrigo e Carlo | Le loro parole di dolore | Video (Di venerdì 9 ottobre 2020) La storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli è giunta al capolinea. A dichiararlo sono stati proprio i due diretti interessati che, tramite le loro storie Instagram hanno raccontato e aggiornato i fan di quello che realmente sta succedendo al loro rapporto. Entrambi non si aspettavano di arrivare alla conclusione della loro relazione visti i lunghi mesi all’interno di Uomini e Donne ma soprattutto quelli trascorsi lontano dalle telecamere. Durante la serata di ieri sia Cecilia Zagarrigo che Carlo Pietropoli intervengono nelle loro storie Instagram e confermando così la rottura definitiva della loro relazione. Quali sono state le ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lad’amore traPietropoli è giunta al capolinea. A dichiararlo sono stati proprio i due diretti interessati che, tramite lestorie Instagram hanno raccontato e aggiornato i fan di quello che realmente sta succedendo alrapporto. Entrambi non si aspettavano di arrivare alla conclusione dellarelazione visti i lunghi mesi all’interno di Uomini e Donne ma soprattutto quelli trascorsi lontano dalle telecamere. Durante la serata di ieri siachePietropoli intervengono nellestorie Instagram e confermando così la rottura definitiva dellarelazione. Quali sono state le ...

Rosy72mex : Breve storia triste: direttore: com'è che oggi non mi chiedi nessun permesso? Io è finita ?? direttore: che cosa? I… - LaneveDiletta : RT @venusarmie: Comunque sì Armie, come to Italy quando tutta 'sta storia sarà finita. - venusarmie : Comunque sì Armie, come to Italy quando tutta 'sta storia sarà finita. - cstrt2 : Una: Fa Male! N’ altra: Saremo nati con una membrana! Uno qualunque: cospirazione! È corpa da Raggi! Famo che a fa… - fairyyutas : ho 15 anni quandi molti con cui inteagisco avete più anni di me? ma a volte manco mi accorgo che alcuni sono molto… -

