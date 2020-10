Elisa, il concerto si fa in due per le norme anti-Covid: «Enorme gesto di rispetto» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Già rinviato il 3 ottobre, il concerto di Elisa previsto per domani, sabato 10, a Udine si fa in due: la cantante triestina ce la sta mettendo davvero tutta pur di non fermare nuovamente la sua musica. In un clima di contagi crescenti e misure precauzionali sempre più severe, la Toffoli non molla la presa, pur rispettando le dovute norme di sicurezza. E così, tramite un post Instagram, esprime tutto l’amore per il suo pubblico. Leggi anche >> Arisa, ritorno allo stato originale: «Mi hanno fatto sentire sbagliata dall’inizio della mia avventura» Elisa, il concerto si sdoppia: “Ce la stiamo sudando fino all’ultimo” “Ragazzi, – scrive Elisa annunciando quanto previsto per il concerto – ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Già rinviato il 3 ottobre, ildiprevisto per domani, sabato 10, a Udine si fa in due: la cantante triestina ce la sta mettendo davvero tutta pur di non fermare nuovamente la sua musica. In un clima di contagi crescenti e misure precauzionali sempre più severe, la Toffoli non molla la presa, pur rispettando le dovutedi sicurezza. E così, tramite un post Instagram, esprime tutto l’amore per il suo pubblico. Leggi anche >> Arisa, ritorno allo stato originale: «Mi hanno fatto sentire sbagliata dall’inizio della mia avventura», ilsi sdoppia: “Ce la stiamo sudando fino all’ultimo” “Ragazzi, – scriveannunciando quanto previsto per il– ...

