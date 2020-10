De Magistris scrive a De Luca | Forniscimi i dati sui contagi a Napoli

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di, Luigi de, ha inviato stamani al presidente della Regione Campania, Vincenzo De, una lettera incentrata sulla situazione Covid in città. Dopo aver ricordato in premessa che “nel mio ruolo di sindaco di, rappresento la massima autorità sanitaria” cittadina, il primo cittadino ritiene “necessario, urgente e indispensabile che tutti i, sull’andamento del virus, mi siano comunicati costantemente e in modo dettagliato, perchè rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare ilo sul territorio e, in particolare, la sua diffusione all’interno di ogni Municipalità”.In questo modo l’amministrazione può anche rendersi conto della ...