Coronavirus | in Campania 769 nuovi positivi e 5 decessi

L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che oggi si registrano 769 nuovi positivi su 9.549 tamponi. Il totale è di 17.233 positivi su 664.441 negativi. Cinque i nuovi decessi che fanno salire il numero a 475. I guariti del giorno sono sono 117 per un totale di 7.161. Questo il report posti letto su base regionale: Posti di terapia intensiva disponibili: 110; Posti letto di terapia intensiva occupati: 63; Posti letto di degenza disponibili: 747; Posti letto di degenza occupati: 576 Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della "Fase C" che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

