Campania e Lombardia nell'incubo: i pericoli per il Lazio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Campania e Lombardia tornano, o entrano, nell'incubo dell'emergenza coronavirus. La regione del Nord vede che i numeri dell'emergenza coronavirus tornano a galoppare: ueri 683 casi, 163 in più del ... Leggi su today (Di venerdì 9 ottobre 2020)tornano, o entrano,dell'emergenza coronavirus. La regione del Nord vede che i numeri dell'emergenza coronavirus tornano a galoppare: ueri 683 casi, 163 in più del ...

LegaSalvini : IERI DA DE LUCA INSULTI VERGOGNOSI ALLA LOMBARDIA, OGGI #FONTANA OFFRE ALLA CAMPANIA LETTI D'OSPEDALE. Trova le d… - LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - tancredipalmeri : 757 positivi solo in Campania, e con la miseria di soli 10mila tamponi. Numeri che in una singola regione non si ve… - SVassalini : RT @MassimoGalli51: L'anno scorso, col 49,9%, la Lombardia si è piazzata quartultima per la copertura vaccinale contro l' #influenza negli… - salvodimartino6 : RT @MassimoGalli51: L'anno scorso, col 49,9%, la Lombardia si è piazzata quartultima per la copertura vaccinale contro l' #influenza negli… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Lombardia Campania e Lombardia nell'incubo: i pericoli per il Lazio Today.it Covid nel Lazio, è allarme per i pendolari che arrivano dalla Campania

Per capire: il Lazio ha sì 359 nuovi positivi, ma su una base di 13.333 tamponi, la Lombardia arriva a 683 ma eseguendo 22mila test. Se si considera il numero di persone testate (e non quello dei ...

La Lombardia torna nell’incubo: “Evitiamo un nuovo lockdown”

Ma non basta: per Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Sanità Roberto Speranza, Lombardia e Campania rischiano di diventare zone arancioni con il divieto di uscire dai confini ...

Per capire: il Lazio ha sì 359 nuovi positivi, ma su una base di 13.333 tamponi, la Lombardia arriva a 683 ma eseguendo 22mila test. Se si considera il numero di persone testate (e non quello dei ...Ma non basta: per Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Sanità Roberto Speranza, Lombardia e Campania rischiano di diventare zone arancioni con il divieto di uscire dai confini ...