Usa 2020: Trump rifiuta duello virtuale con Biden (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non solo la mascherina strappata dal viso appena uscito dall'ospedale; ora Trump rifiuta di presentarsi al prossimo dibattito con Biden se sarà virtuale. Il confronto tv era previsto per il 15 ottobre. Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non solo la mascherina strappata dal viso appena uscito dall'ospedale; oradi presentarsi al prossimo dibattito conse sarà. Il confronto tv era previsto per il 15 ottobre.

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - Agenzia_Ansa : E' morto il leggendario chitarrista Eddie Van Halen #ANSA - SkyTG24 : #Trump ha lanciato la sua offensiva negazionista. Le sue parole sono state censurate da Twitter perché fonte di 'in… - MEKANIK29 : RT @MEKANIK29: USA Cincinnati is the unofficial chili capital of... - Piergiulio58 : Elezioni Usa 2020, Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden. -