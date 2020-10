Udinese, perfettamente riuscito l'intervento di Musso (Di giovedì 8 ottobre 2020) UDINE - E' perfettamente riuscito l'intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest'oggi Juan Musso , presso la clinica Villa Stuart di Roma. A ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) UDINE - E'l'di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest'oggi Juan, presso la clinica Villa Stuart di Roma. A ...

UDINE - Tramite una nota l'Udinese ha aggiornato sulle condizioni fisiche del ... presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare ...

"Udinese Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan Musso, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è ...

