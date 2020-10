The Expanse 5: il trailer e la data di uscita dei nuovi episodi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Amazon Prime Video ha annunciato con il primo trailer di The Expanse 5 la data di uscita dei nuovi episodi della serie sci-fi. The Expanse 5 ha ora un trailer e una data di uscita: mercoledì 16 dicembre saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi tre episodi inediti e i successivi sette saranno poi distribuiti con cadenza settimanale. La strategia è simile a quella scelta per The Boys, uno dei titoli di maggior successo della piattaforma di streaming. Il trailer della quinta stagione di The Expanse è stato presentato in occasione dell'edizione virtuale del New York Comic-Con e mostra le prime anticipazioni riguardanti la trama delle puntate. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Amazon Prime Video ha annunciato con il primodi The5 ladideidella serie sci-fi. The5 ha ora une unadi: mercoledì 16 dicembre saranno disponibili su Amazon Prime Video i primi treinediti e i successivi sette saranno poi distribuiti con cadenza settimanale. La strategia è simile a quella scelta per The Boys, uno dei titoli di maggior successo della piattaforma di streaming. Ildella quinta stagione di Theè stato presentato in occasione dell'edizione virtuale del New York Comic-Con e mostra le prime anticipazioni riguardanti la trama delle puntate. ...

Amazon Prime Video ha diffuso poco fa il primo avvincente trailer della quinta stagione di The Expanse, la fortunata serie tratta dai romanzi di James S.A.

