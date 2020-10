Sostenibilità: Le2c, Luca Donelli confermato presidente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Labitalia) - Il Lombardy energy cleantech cluster (Le2c) si è riunito oggi in assemblea presso l'area ricerca del Cnr di Milano per rinnovare la governance e per parlare di sviluppo sostenibile attraverso la simbiosi industriale. L'assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo all'unanimità e confermato il presidente Luca Donelli alla guida per un secondo mandato. Il nuovo consiglio direttivo è ancora più ricco, composto da 14 imprese dell'area Energia e Cleantech, da 4 centri importanti di ricerca - Politecnico, Cnr e università di Milano Bicocca, Rse - e dalla più grande associazione industriale territoriale: Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. L'assemblea pubblica si è focalizzata sul tema della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Labitalia) - Il Lombardy energy cleantech cluster () si è riunito oggi in assemblea presso l'area ricerca del Cnr di Milano per rinnovare la governance e per parlare di sviluppo sostenibile attraverso la simbiosi industriale. L'assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo all'unanimità eilalla guida per un secondo mandato. Il nuovo consiglio direttivo è ancora più ricco, composto da 14 imprese dell'area Energia e Cleantech, da 4 centri importanti di ricerca - Politecnico, Cnr e università di Milano Bicocca, Rse - e dalla più grande associazione industriale territoriale: Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. L'assemblea pubblica si è focalizzata sul tema della ...

carmendisan : RT @LE2Cluster: Al via la #conferenzaonline ?? “#Sostenibilità e #SimbiosiIndustriale: un impegno possibile”. Ad aprire i lavori @lucadon82,… - lucadon82 : RT @LE2Cluster: Al via la #conferenzaonline ?? “#Sostenibilità e #SimbiosiIndustriale: un impegno possibile”. Ad aprire i lavori @lucadon82,… - Besseghini : RT @LE2Cluster: Al via la #conferenzaonline ?? “#Sostenibilità e #SimbiosiIndustriale: un impegno possibile”. Ad aprire i lavori @lucadon82,… - LE2Cluster : Al via la #conferenzaonline ?? “#Sostenibilità e #SimbiosiIndustriale: un impegno possibile”. Ad aprire i lavori… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Le2c Luca Donelli è il nuovo presidente di LE2C Green Planner