Roma, carenze igieniche e occupazioni del suolo pubblico irregolari: sanzionati bar e pub (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in zona Garbatella ed Ostiense da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli con la collaborazione di unità del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofila e personale del commissariato Tor Carbone. Con loro ha collaborato anche il personale della Polizia Locale Roma Capitale e Ispettori dell’A.S.L. Roma 2 – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione. Durante le attività di controllo sono stati sanzionati i titolari di alcuni esercizi commerciali. Nel primo, un ristorante, sono state riscontrate irregolarità sull’occupazione del suolo pubblico dove i tavolini erano posti sul marciapiede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in zona Garbatella ed Ostiense da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli con la collaborazione di unità del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofila e personale del commissariato Tor Carbone. Con loro ha collaborato anche il personale della Polizia LocaleCapitale e Ispettori dell’A.S.L.2 – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione. Durante le attività di controllo sono statii titolari di alcuni esercizi commerciali. Nel primo, un ristorante, sono state riscontratetà sull’occupazione deldove i tavolini erano posti sul marciapiede ...

CorriereCitta : Roma, carenze igieniche e occupazioni del suolo pubblico irregolari: sanzionati bar e pub - NursingUp1 : Manifestazione Generale #infermieri Italiani Roma 15 ottobre 2020 - Circo Massimo #maipiucomeprima #iocisono 'Per s… - NursingUp1 : Manifestazione Generale #infermieri Italiani Roma 15 ottobre 2020 - Circo Massimo #maipiucomeprima #iocisono 'Per u… - fra_caprioli : RT @AvaAdore17: La condivisione della graduatorie consente di sopperire, a costo zero, alle carenze di organico di molti enti locali e cent… - f_frabetti : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, scuole 0-6 nel caos organizzativo. Fp #Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa proclamano lo stato di agitazione: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma carenze Roma, carenze igieniche e occupazioni del suolo pubblico irregolari: sanzionati bar e pub Il Corriere della Città Speciale scuola: Mattia (Pd), destinare investimenti anche su scuola e disabilità

Con questo obiettivo in commissione abbiamo dato la parola alla consulte dei disabili dei Municipi di Roma, alle associazioni e ai sindacati, per avere un'idea chiara della situazione attuale e per ...

Insegnanti di sostegno, Mattia (PD): “Recovery Fund sia destinato anche alla scuola”

Mattia (PD): "Recovery Fund sia destinato anche alla scuola. Gli studenti con disabilità richiedono uno sforzo in più dalle Istituzioni" ...

Con questo obiettivo in commissione abbiamo dato la parola alla consulte dei disabili dei Municipi di Roma, alle associazioni e ai sindacati, per avere un'idea chiara della situazione attuale e per ...Mattia (PD): "Recovery Fund sia destinato anche alla scuola. Gli studenti con disabilità richiedono uno sforzo in più dalle Istituzioni" ...