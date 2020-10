Monza | due giocatori positivi al Covid-19 | sono asintomatici

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “A.C.comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti,stati riscontrati due casi dità al-19 all’interno del gruppo squadra“. Attraverso una nota pubblicata nella giornata di giovedì 8 ottobre il, club di Serie B, ha annunciato duetà al-19 nell’ultimo ciclo di tamponi. “I due, completamente– si legge nel comunicato -,stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadrarisultati negativi“.