Lutto gravissimo per Luca Zingaretti e il fratello Nicola: la triste notizia in famiglia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutta notizia per il segretario del Partito Democratico nonché governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Lui e suo fratello Luca dicono infatti addio alla loro adorata mamma. La signora Emma Di Capua, che aveva 86 anni, è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, all'interno di una clinica della capitale Roma, dove era ricoverata. Stando a quanto riferito, la donna era malata da diverso tempo. Di Capua proveniva da una famiglia di origine ebraica romana. Quando era appena una bambina, all'età di sette anni, fu in grado di non essere presa dai nazisti rifugiandosi in un convento. Sua nonna Ester non riuscì invece nell'intento e fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz.

