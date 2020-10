Franceska Pepe non tornerà al GF Vip: i controlli del televoto proseguono (Di giovedì 8 ottobre 2020) Franceska Pepe non tornerà al Grande Fratello Vip! Questa è la notizia che potrebbe angosciare non pochi telespettatori. Sono davvero tanti coloro che avrebbero voluto rivedere la modella rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Inizialmente non era stata particolarmente apprezzata dal pubblico, per poi essere rivalutata anche dai suoi coinquilini. In effetti, molti telespettatori sentono … L'articolo Franceska Pepe non tornerà al GF Vip: i controlli del televoto proseguono proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020)non tornerà al Grande Fratello Vip! Questa è la notizia che potrebbe angosciare non pochi telespettatori. Sono davvero tanti coloro che avrebbero voluto rivedere la modella rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Inizialmente non era stata particolarmente apprezzata dal pubblico, per poi essere rivalutata anche dai suoi coinquilini. In effetti, molti telespettatori sentono … L'articolonon tornerà al GF Vip: idelproviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - adryh310 : La notizia di cui non avevo bisogno.... #gfvip - TREASUTOPIA : RT @EliaRaoul: Franceska Pepe una volta ritornata in casa #GFVIP - Chiara_872 : RT @EliaRaoul: Franceska Pepe una volta ritornata in casa #GFVIP - alexandraava98 : RT @Giuh_h: Franceska Pepe, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Patrizia De Blank che uniscono le forze per debellare l'ap… -